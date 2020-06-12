Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür korkuttu! Fenerbahçe maçında...

Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe'nin konuğu olan Trabzonspor'da takımının son golünü kaydeden ve bu pozisyonda kaleci Beto ile çarpışarak sakatlanan Abdülkadir Ömür, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Arka adalesinde çekme olduğunu belirten Ömür, durumunun MR'dan sonra belli olacağını ve ciddi bir şey olduğunu düşünmediğini söyledi.

Göztepe karşısında Trabzonspor'u rahatlatan golü kaydeden Abdülkadir Ömür, gol sırasında kaleci Beto ile çarpışıp sakatlandı. Oyuna devam edemeyen genç futbolcu yerini Serkan Asan'a bırakmak zorunda kaldı.

"CİDDİ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Karşılaşmanın ardından sakatlığıyla ilgili konuşan Abdülkadir, "Arka adalemde çekme var. Biraz ağrı oluştu. Çok ciddi olacağını düşünmüyorum ama yarın Mr çekileceğim. Ondan sonra sakatlığın boyutu netleşir. Ama ciddi olduğunu şahsen düşünmüyorum" dedi.

"İKİ KUPADA DA ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Abdülkadir maçla ilgili yaptığı açıklamada ise, "Hepimiz için zorlu bir süreçti, iyi başladık. Hem ligde hem kupada şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz. Bir buçuk aydır çok iyi çalıştık, bir hayalimiz var. İnşallah bu hayalimizi gerçekleştirebiliriz" şeklinde konuştu.

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