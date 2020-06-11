11 Haziran 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Göztepe maçı kadrosu belli oldu!

Fırtına'nın maç kadrosu belli oldu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 Giriş Tarihi: 11.06.2020

'in 27. haftasında ile karşılaşacak olan lider 'un maç kadrosu belli oldu. Bordo mavili ekipte sakatlığını atlatan Jose Sosa, kamp kadrosunda yer aldı.

Cemil Usta Sezonunun 27. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'un kamp kadrosu belli oldu.

KAFİLEDE ŞU İSİMLER YER ALDI;

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Campi, Hosseini, Messias, Joao Pereira, Abdurrahim Dursun, Novak, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Taha Tunç, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Bilal Başacıkoğlu, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth, Ekuban, Koray Kılınç

Trabzonspor'da hedef 3 puan

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