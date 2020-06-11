Trabzonspor'un Göztepe maçı kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan lider Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu. Bordo mavili ekipte sakatlığını atlatan Jose Sosa, kamp kadrosunda yer aldı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.



KAFİLEDE ŞU İSİMLER YER ALDI;

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Campi, Hosseini, Messias, Joao Pereira, Abdurrahim Dursun, Novak, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Taha Tunç, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Bilal Başacıkoğlu, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth, Ekuban, Koray Kılınç



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