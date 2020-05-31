31 Mayıs 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Takım bugün izinli

Takım bugün izinli
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.05.2020

Fırtına bugün izin yapacak. heyet, Covid-19 tehlikesinin azalmasına rağmen halen sürmesi nedeniyle oyunculardan izin gününde kendilerine dikkat etmelerini istedi, aileleri ile birlikte dinlenmelerini tavsiye etti.

Fırtına bugün izin yapacak. heyet, Covid-19 tehlikesinin azalmasına rağmen halen sürmesi nedeniyle oyunculardan izin gününde kendilerine dikkat etmelerini istedi, aileleri ile birlikte dinlenmelerini tavsiye etti. Çalışmalara yarın kaldığı yerden devam edilecek.

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