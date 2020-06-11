Trabzonspor corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!

Trabzonspor Kulübü; futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yedincisi yapılan corona virüsü test sonuçlarını açıkladı. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada yapılan testlerde herhangi bir pozitif vakaya rastlanılmadığı duyuruldu.

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde.

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin yedincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.

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