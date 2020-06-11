11 Haziran 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!

Trabzonspor test sonuçlarını açıkladı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 Giriş Tarihi: 11.06.2020

Kulübü; futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yedincisi yapılan test sonuçlarını açıkladı. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada yapılan testlerde herhangi bir pozitif vakaya rastlanılmadığı duyuruldu.

'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde.

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin yedincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.

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