10 Haziran 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Hüseyin Çimşir’in 8’de 8 planı

Hüseyin Çimşir’in 8’de 8 planı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

Bordo-mavili takımın hocası , 8'de 8 peşinde... 42 yaşındaki çalıştırıcı cuma günü oynanacak Göztepe maçı öncesinde oyuncularını göz açtırmazken, kazanmak için bütün güçlerini ortaya koymalarını istedi.

Çimşir, antrenmanlarda oyuncularına sürekli uyarılarda bulunarak hatalarını en aza indirmelerini istiyor. Ligin kalan 8 maçında puan kaybına tahammüllerinin olmadığını söyleyen Çimşir, oyuncularına adeta hırs yüklemesi yapıyor.

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