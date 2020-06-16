16 Haziran 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Nwakaeme şoku!

Trabzonspor'da Nwakaeme şoku!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.06.2020

yarı final rövanş maçında ile karşı karşıya geldi. Bordo mavili ekipte Nwakaeme şoku yaşandı. Nijeryalı yıldız sakatlandı ve yerini ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi ve yerini Bilal Başacikoğlu'na bıraktı.

yarı final rövanş maçında 'ye konuk olan 'da Anthony Nwakaeme şoku yaşandı! Mücadeleye ilk 11'de başlayan yıldız, yarım saat geçerken Dirar'la girdiği ikili mücadelenin ardından kendini yere bıraktı. Bir süre daha kendini deneyen ancak oyuna devam edemeyeceğini anlayan Nwakaeme, değişiklik istedi.

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir, Nwakaeme'nin yerine oyuna Bilal Başacikoğlu'nu aldı.

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