Trabzonspor'da Nwakaeme şoku!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo mavili ekipte Nwakaeme şoku yaşandı. Nijeryalı yıldız sakatlandı ve yerini ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi ve yerini Bilal Başacikoğlu'na bıraktı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku yaşandı! Mücadeleye ilk 11'de başlayan yıldız, yarım saat geçerken Dirar'la girdiği ikili mücadelenin ardından kendini yere bıraktı. Bir süre daha kendini deneyen ancak oyuna devam edemeyeceğini anlayan Nwakaeme, değişiklik istedi.

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir, Nwakaeme'nin yerine oyuna Bilal Başacikoğlu'nu aldı.

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