08 Haziran 2020, Pazartesi

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Trabzonspor'a 2 yıldız birden

Trabzonspor transfer için kolları sıvadı. Novak'ın durumuna göre Rosario'lu Britez gündeme alındı. Ayrıca aynı ekipten Sosa'nın Milli Takım'dan eski takım arkadaşı Rinaudo için de nabız yoklanıyor.

Giriş Tarihi: 08.06.2020 02:19 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 06:39
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Trabzonspor'a 2 yıldız birden

Ekonomik anlamda Süper Lig kulüplerine örnek teşkil eden Trabzonspor, transfer çalışmalarına corona virüsü nedeniyle verilen arada devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Trabzonspor'a 2 yıldız birden

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililer yurt içinde ve yurt dışında çalışmalarını sürdürüyor.

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Trabzonspor'a 2 yıldız birden

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen bordo-mavililer gelecek sezonun kadrosunu kurmak için düğmeye bastı.

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Trabzonspor'a 2 yıldız birden

ROTA ARJANTİN

Karadeniz temsilcisi bir yandan Süper Lig'in kalan 8 maçı ve Türkiye Kupası için hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Bordo-mavililerin scout ekibinin raporladığı iki isim belli oldu.

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Trabzonspor'a 2 yıldız birden

Arjantin basınında da yer alan haberlere göre Trabzonspor, Rosario'dan sol bek Emanuel Britez ve aynı takımdan orta saha oyuncusu Fabian Rinaudo'yu gündemine aldı.

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