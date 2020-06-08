Trabzonspor'a 2 yıldız birden

ROTA ARJANTİN

Karadeniz temsilcisi bir yandan Süper Lig'in kalan 8 maçı ve Türkiye Kupası için hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Bordo-mavililerin scout ekibinin raporladığı iki isim belli oldu.