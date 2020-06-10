10 Haziran 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da şanssızlık bitecek

Trabzonspor'da şanssızlık bitecek
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

Lider Trabzonspor, cuma günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçına iddialı hazırlanıyor. Son 3 sezonda rakibine karşı şansı iyi sonuçlar alamayan bordo-mavililer bu kez şanssızlığını kırmayı hedefliyor.

Lider Trabzonspor, cuma günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçına iddialı hazırlanıyor. Son 3 sezonda rakibine karşı şansı iyi sonuçlar alamayan bordo-mavililer bu kez şanssızlığını kırmayı hedefliyor. İki ekip arasında yapılan son beş maçta İzmir ekibi üç, Trabzonspor bir kez kazandı, bir kez de beraberlik çıktı. Fırtına bu defa 3 puana kilitlendi.

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