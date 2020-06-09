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Trabzonspor'da dev rekabet

Fırtına'da dev rekabet
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Giriş Tarihi: 09.06.2020

Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen bordo-mavililerde stoperde büyük bir rekabet var.

Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen bordo-mavililerde stoperde büyük bir rekabet var. Koronavirüs sebebiyle araya girmeden önce teknik direktör Hüseyin Çimşir daha çok Manuel da Costa ile Gaston Campi ikilisini kullanıyordu. İki tecrübeli ismin arasına en çok Hüseyin Türkmen girebilmişti. Sözleşmesi uzatılan Majid Hosseini ile devre arasında gelmesine rağmen fiziksel olarak takım arkadaşlarından geride olan Manoel Messias da arayı kapattılar. Brezilyalı oyuncunun koronavirüs dönemini çok iyi geçirdiği idmanlarda gözleniyor. Böylece 2 forma için 5 oyuncu kıyasıya bir rekabete başladı.

CAMPI'NİN SOLU AVANTAJ
Aralarında yeri en garanti isim Gaston Campi. Sol ayaklı olduğu için takım arkadaşlarının önünde. Bir başka tecrübeli isim Da Costa da şanslı.

Trabzonspor Göztepe'ye hazırlanıyor haberin devamı

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