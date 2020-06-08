Trabzonspor Pazarlama Direktörü Zeynep Sünger yaşamını yitirdi! Kulüplerden başsağlığı mesajı

Son dönemlerde zor bir süreç geçiren Trabzonspor'a bir kötü haber daha geldi. 1 buçuk yıldır kanser tedavisi gören Trabzonspor çalışanlarından Zeynep Sünger yaşamını yitirdi. Beşiktaş'tan başsağlığı mesajı geldi.

Trabzonspor kulübünden yapılan açıklamada, "Yaklaşık 1.5 yıldır yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Kulübümüzün Pazarlama Direktörü Zeynep Sünger bugün hayata gözlerini yumdu. 2015 yılından beri kulübümüzde görev yapan Zeynep Sünger, pek çok kreatif başarının altına imzasını attı.2019 yılında kansere yakalanan Zeynep Sünger, bu amansız hastalığa karşı mücadelesini ne yazık ki bu sabah kaybetti. Sevgili çalışma arkadaşımız Zeynep Sünger'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Merhume Zeynep Sünger'in cenazesi yarın 13.00'de İstanbul Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'nda defnedilecektir." ifadelerine yer verdi.

ZEYNEP SÜNGER KİMDİR?

12 Ocak 1967 İzmir Karşıyaka doğumlu olan Zeynep Sünger, Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Fizik bölümlerinden mezundu. Viyana Gothe Institue'de eğitimine devam eden Sünger ardından Boğaziçi Üniversitesi'nden üst düzey sertifikası almıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Trabzonspor Kulübü Pazarlama Direktörü Zeynep Sünger'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/rXb8WhNXCW — Beşiktaş JK (@Besiktas) June 8, 2020

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