08 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Süper Lig lideri Trabzonspor Göztepe'ye hazırlanıyor

Süper Lig'in tekrar başlama kararının alınmasının ardından 12 Haziran'da Göztepe'ye konuk olacak Trabzonspor, son sürat devam ediyor. İşte bordo-mavililerin sabahki antrenmanından kareler...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 14:29
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Süper Lig lideri Trabzonspor Göztepe'ye hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 27. haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süper Lig lideri Trabzonspor Göztepe'ye hazırlanıyor

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda hız ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.

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Süper Lig lideri Trabzonspor Göztepe'ye hazırlanıyor

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Süper Lig lideri Trabzonspor Göztepe'ye hazırlanıyor

İşte bugünkü antrenmandan kareler...

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Süper Lig lideri Trabzonspor Göztepe'ye hazırlanıyor
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