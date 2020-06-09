09 Haziran 2020, Salı

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu söz verdi

Ağaoğlu söz verdi
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 Giriş Tarihi: 09.06.2020

'dan gelen 1 yıl men cezasının bordo-mavili oyuncuları olumsuz etkilememesi için başkan seferber olmuş durumda.

'dan gelen 1 yıl men cezasının bordo- mavili oyuncuları olumsuz etkilememesi için başkan seferber olmuş durumda. Ağaoğlu "Siz şampiyon olun, ben de sizi Şampiyonlar Ligi'ne götüreceğim" sözünü tekrarlayarak lig ve kupa karşılaşmaları öncesi oyuncuları motive ediyor.

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