Ahmet Ağaoğlu söz verdi

UEFA'dan gelen 1 yıl men cezasının bordo-mavili oyuncuları olumsuz etkilememesi için başkan Ahmet Ağaoğlu seferber olmuş durumda.

UEFA'dan gelen 1 yıl men cezasının bordo- mavili oyuncuları olumsuz etkilememesi için başkan Ahmet Ağaoğlu seferber olmuş durumda. Ağaoğlu "Siz şampiyon olun, ben de sizi Şampiyonlar Ligi'ne götüreceğim" sözünü tekrarlayarak lig ve kupa karşılaşmaları öncesi oyuncuları motive ediyor.

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