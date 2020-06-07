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Zeki Uzundurukan: Obi Mikel'in gitmesi Trabzonspor'un yararına oldu

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Takım Oyunu programında Trabzonspor'un gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Obi Mikel'in gitmesi Trabzonspor'un yararına oldu." ifadelerini kullandı.
07.06.2020
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