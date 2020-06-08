08 Haziran 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Jose Sosa sapasağlam

Jose Sosa sapasağlam
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.06.2020

Fırtına'da kaptan antrenmanda girdiği bir ikili mücadelenin ardından sakatlanmıştı.

Fırtına'da kaptan antrenmanda girdiği bir ikili mücadelenin ardından sakatlanmıştı. Arka adalesinde ağrı hisseden Arjantinli yıldız idmanı yarıda bırakmıştı. Yapılan kontrollerin ardından 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun ciddi bir sakatlığının olmadığı belirtildi. maçında sahadaki yerini alacak.

Trabzonspor'dan 2 bomba birden! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Obi Mikel'in gitmesi Trabzonspor'un yararına oldu "Obi Mikel'in gitmesi Trabzonspor'un yararına oldu"
Trabzonspor'da keyifler yerinde! Yemekte bir araya geldiler Trabzonspor'da keyifler yerinde! Yemekte bir araya geldiler
Trabzonspor'dan 2 bomba birden! Trabzonspor'dan 2 bomba birden!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör