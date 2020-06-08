08 Haziran 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Antrenmanlar kaldığı yerden

Antrenmanlar kaldığı yerden
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.06.2020

Bordo-mavililer'de teknik direktör 'in takıma verdiği 1 günlük izin sona erdi.

Bordo-mavililer'de teknik direktör Hüseyin Çimşir'in takıma verdiği 1 günlük izin sona erdi. İdman öncesi yönetimin verdiği keyifli mangal partisinde bir araya gelen futbolcular ardından sahaya indi. Trabzonsporlu oyuncular büyük bir hırsla idman yaptılar. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, futbolcularının performansından memnun kaldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Obi Mikel'in gitmesi Trabzonspor'un yararına oldu "Obi Mikel'in gitmesi Trabzonspor'un yararına oldu"
Trabzonspor'da keyifler yerinde! Yemekte bir araya geldiler Trabzonspor'da keyifler yerinde! Yemekte bir araya geldiler
Trabzonspor'dan 2 bomba birden! Trabzonspor'dan 2 bomba birden!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör