Trabzonspor "Sekizinci kuşatma" ve "BizB1riz" etiketleriyle yaptığı paylaşımlarını sürdürüyor.

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"Sekizinci kuşatma" ve "BizB1riz" etiketleriyle yaptığı paylaşımlarını sürdürüyor. Karadeniz temsilcisi dün de sosyal medya hesaplarına bir sevinç fotoğrafı yükledi ve "Biz 14 golle, Süper Lig'de ortayla en çok gol atan takımız" istatistiğini hatırlattı. Bordo-mavili taraftarlar da bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.