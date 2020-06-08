08 Haziran 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Ortayla en çok gol atan takımız

Ortayla en çok gol atan takımız
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.06.2020

"Sekizinci kuşatma" ve "BizB1riz" etiketleriyle yaptığı paylaşımlarını sürdürüyor.

"Sekizinci kuşatma" ve "BizB1riz" etiketleriyle yaptığı paylaşımlarını sürdürüyor. Karadeniz temsilcisi dün de sosyal medya hesaplarına bir sevinç fotoğrafı yükledi ve "Biz 14 golle, Süper Lig'de ortayla en çok gol atan takımız" istatistiğini hatırlattı. Bordo-mavili taraftarlar da bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.
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