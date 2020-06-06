06 Haziran 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Yayla çocukları kazanacak

Yayla çocukları kazanacak
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.06.2020

'un genç oyuncularından Serkan Asan, şampiyonluk vurgusu yaptı. 20 yaşındaki futbolcu "Yayla çocukları kazanacak" ifadesini kullandı.

'un genç oyuncularından Serkan Asan, şampiyonluk vurgusu yaptı. 20 yaşındaki futbolcu "Yayla çocukları kazanacak" ifadesini kullandı. Bordo-mavili taraftarlar bu sözlere hayran kaldı. TS Club'ın da bu ifadeleri kullanarak ürünlere yerleştirmeyi düşündüğü öğrenildi.
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