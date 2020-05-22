Sosa ve Sörloth lige hazır olacak

Karadeniz ekibinin lokomotif oyuncularından Jose Sosa ve Alexander Sörloth'un sakatlıkları bulunuyor. Ancak sağlık heyeti iki oyuncu için de korkulacak bir durum olmadığını belirtti. Kaptan Sosa ve süper golcü Sörloth, liglerin başlayacağı 12 Haziran'a kadar tamamen hazır olacak.

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TRABZONSPOR HABERLERİ

Karadeniz ekibinin lokomotif oyuncularından Jose Sosa ve Alexander Sörloth'un sakatlıkları bulunuyor. Ancak sağlık heyeti iki oyuncu için de korkulacak bir durum olmadığını belirtti. Kaptan Sosa ve süper golcü Sörloth, liglerin başlayacağı 12 Haziran'a kadar tamamen hazır olacak.