22 Mayıs 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Sosa ve Sörloth lige hazır olacak

Sosa ve Sörloth lige hazır olacak
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

Karadeniz ekibinin lokomotif oyuncularından Jose Sosa ve Alexander Sörloth'un sakatlıkları bulunuyor. Ancak sağlık heyeti iki oyuncu için de korkulacak bir durum olmadığını belirtti. Kaptan Sosa ve süper golcü Sörloth, liglerin başlayacağı 12 Haziran'a kadar tamamen hazır olacak.

Karadeniz ekibinin lokomotif oyuncularından Jose Sosa ve Alexander Sörloth'un sakatlıkları bulunuyor. Ancak sağlık heyeti iki oyuncu için de korkulacak bir durum olmadığını belirtti. Kaptan Sosa ve süper golcü Sörloth, liglerin başlayacağı 12 Haziran'a kadar tamamen hazır olacak.
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