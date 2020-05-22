22 Mayıs 2020, Cuma
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Fenerbahçe'nin kupa paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından 2010-2011 sezonu için yaptığı paylaşıma, Trabzonspor'dan cevap geldi.
Sarı-lacivertli takımın yaptığı paylaşımda,"Bu bir "şampiyonluk", bir "kupa", bir "başarı" değil! Bu; haksızlığa başkaldırı, düşmana karşı galibiyet. Önce Fenerbahçe'yi sonra Türkiye'yi hedef alanlara karşı ilk zafer ilk direniş ilk uyanış!" ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor da bu paylaşıma 2011-2012 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı Inter deplasmanından görüntüler ile cevap verdi ve "Şampiyonlar Şampiyonlar Ligine Gider" notunu düştü.
İşte o paylaşımlar...
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