22 Mayıs 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Fenerbahçe'nin kupa paylaşımına Trabzonspor'dan cevap

F.Bahçe'nin kupa paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 Giriş Tarihi: 22.05.2020

’nin resmi Twitter hesabından 2010-2011 sezonu için yaptığı paylaşıma, 'dan cevap geldi.

Sarı-lacivertli takımın yaptığı paylaşımda,"Bu bir "şampiyonluk", bir "kupa", bir "başarı" değil! Bu; haksızlığa başkaldırı, düşmana karşı galibiyet. Önce 'yi sonra 'yi hedef alanlara karşı ilk zafer ilk direniş ilk uyanış!" ifadeleri kullanıldı.

da bu paylaşıma 2011-2012 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı Inter deplasmanından görüntüler ile cevap verdi ve "Şampiyonlar Şampiyonlar Ligine Gider" notunu düştü.

İşte o paylaşımlar...

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