03 Haziran 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu'ndan Kaan Moradaoğlu'na geçmiş olsun ziyareti!

Ahmet Ağaoğlu'ndan geçmiş olsun ziyareti!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 Giriş Tarihi: 03.06.2020

Kulübü Başkanı 'ndan anlamlı bir ziyaret geldi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu omuzundan ameliyat olan Moradaoğlu için "İnşallah tedavi sürecini bir an önce tamamlayarak daha da güçlenerek aramıza katılacak" dileklerinde bulundu.

Genç oyuncuya ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan , "Kaan tüm gençlerimiz gibi değer verdiğimiz bir oyuncumuz. Hem okulunda hem de futbolda çok başarılı. İnşallah tedavi sürecini bir an önce tamamlayarak daha da güçlenerek aramıza katılacak. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.


Ağaoğlu: Trabzonspor dimdik ayaktadır haberin devamı

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