O çağrıya Trabzonspor'dan destek! "Cemil Taşçıoğlu Sezonu"

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybeden Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun gelecek sezon Süper Lig'e adının verilmesini Beşiktaş Kulübü yaptığı çağrıyla istemişti. Trabzonspor da resmi açıklamayla yeni sezonun adının "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu" olmasını yürekten desteklediklerini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle hayatını kaybeden Cemil Taşçıoğlu'nun adının gelecek sezon Süper Lig'e verilmesi önerisini destekledi.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Futbol kamuoyunda kısa bir süre önce gündeme getirilen 2020-2021 Süper Lig Sezonu'na 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesi şeklindeki öneriyi yürekten destekliyoruz.

Ülkemizde Covid-19 pandemisi ile yapılan amansız mücadelede hayatını kaybeden ve bu sürecin unutulmayacak neferlerinden biri haline gelen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin yaşatılması, yalnızca Sayın Taşçıoğlu'na değil; onun nezdinde başarılarıyla dünyada örnek gösterilen tüm sağlık çalışanlarımıza da bir saygı duruşu olacaktır."

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