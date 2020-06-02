02 Haziran 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Bennasser hamlesi

Trabzonspor'dan Bennasser hamlesi
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.06.2020

İç transferde imzaları peş peşe attıran Trabzonspor'da gözler dış transfere çevrildi. Bordo-mavili takımın hedefinde ise 'nun Faslı orta sahası Youssef Ait Bennasser'in olduğu öğrenildi.

Sezonu Bordeaux'da kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki maestro için harekete geçen yönetimin, uygun bir maliyetle bu transferi bitirmeye çalıştığı ifade edildi. Fas medyası da Youssef Bennasser'in Trabzonspor'dan aldığı teklife sıcak baktığını yazdı.

Trabzonspor'dan bir transfer daha! 19'luk süper stoper

MONACO GÖZDEN ÇIKARDI
Fransa doğumlu olan Bennasser, kariyerine Nancy'de başladı. 2016'da 'ya transfer olan yetenekli oyuncu, 4 yıldır kiralık gönderiliyor. Piyasa değeri bir ara 10 milyon euro'yu gören Bennasser, Bordeuaux'da bu sezon 16 maçta 779 dakika süre alıp 1 asist gerçekleştirdi. Monaco'nun gözden çıkardığı genç isim, merkez orta saha ve ön libero olarak görev yapabiliyor.

(Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Rojo atağı & Despo boşta Rojo atağı & Despo boşta
Edgar Le’ye karşılık Jorgensen! Edgar Le’ye karşılık Jorgensen!
Formaya layık olacağız "Formaya layık olacağız"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör