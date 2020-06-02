Trabzonspor'dan Bennasser hamlesi
İç transferde imzaları peş peşe attıran Trabzonspor'da gözler dış transfere çevrildi. Bordo-mavili takımın hedefinde ise Monaco'nun Faslı orta sahası Youssef Ait Bennasser'in olduğu öğrenildi.
Sezonu Bordeaux'da kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki maestro için harekete geçen yönetimin, uygun bir maliyetle bu transferi bitirmeye çalıştığı ifade edildi. Fas medyası da Youssef Bennasser'in Trabzonspor'dan aldığı teklife sıcak baktığını yazdı.
MONACO GÖZDEN ÇIKARDI
Fransa doğumlu olan Bennasser, kariyerine Nancy'de başladı. 2016'da Monaco'ya transfer olan yetenekli oyuncu, 4 yıldır kiralık gönderiliyor. Piyasa değeri bir ara 10 milyon euro'yu gören Bennasser, Bordeuaux'da bu sezon 16 maçta 779 dakika süre alıp 1 asist gerçekleştirdi. Monaco'nun gözden çıkardığı genç isim, merkez orta saha ve ön libero olarak görev yapabiliyor.
(Fotomaç)
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