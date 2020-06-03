03 Haziran 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Hüseyin Çimşir: Hak ettiğimiz kupaları alacağız

Hüseyin Çimşir: Hak ettiğimiz kupaları alacağız
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.06.2020

’da Çimşir kalan 8 hafta ve kupa maçları öncesi takıma motivasyon konuşmaları yapıyor. Genç hoca “Bugüne kadar yaptıklarımızla hak ettiğimiz yerdeyiz. Bundan sonrasında hak ettiğimiz kupaları alacağız” dedi.

temsilcisi, 'de lider, yarı final ilk maçında da 'yi 2-1'lik skorla mağlup etmişken koronavirüs sebebiyle futbola ara verilmişti. Herkesin önceliği virüsten korunma olurken yeni normale geçiş sürecinde en büyük iş yönetime ve 'e düşüyor. 41 yaşındaki genç hoca da öğrencileriyle ağabey-kardeş gibi kurduğu yakın ilişkiyi kullanarak onları lig ve kupaya motive ediyor. Başarılı çalıştırıcı çok yakın oldukları iki hedefe de ulaşacaklarından emin.

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Bordo-mavili kulübün teknik direktörü Hüseyin Çimşir ligde kalan 8 hafta ve Türkiye Kupası rövanşı öncesi takımla görüşmelerini sürdürüyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre, motivasyon konuşmaları yapan genç çalıştırıcı şunları söyledi: "Geride kalan haftalarda çok iyiydiniz. Ligde ve kupada hak ettiğimiz yerdeyiz. Birinde lideriz, diğerinde kupa yarı finalinin ilk maçını kazandık. Bu şehir, bu kulüp ve sizler bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz. Şimdi iki kupayı birden kazanma vakti. Bu kolay olmayacak ancak her zamanki gibi birlikte başaracağız"

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