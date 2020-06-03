Hüseyin Çimşir: Hak ettiğimiz kupaları alacağız
Trabzonspor’da teknik direktör Çimşir kalan 8 hafta ve kupa maçları öncesi takıma motivasyon konuşmaları yapıyor. Genç hoca “Bugüne kadar yaptıklarımızla hak ettiğimiz yerdeyiz. Bundan sonrasında hak ettiğimiz kupaları alacağız” dedi.
Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'de lider, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında da Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etmişken koronavirüs sebebiyle futbola ara verilmişti. Herkesin önceliği virüsten korunma olurken yeni normale geçiş sürecinde en büyük iş yönetime ve teknik direktör Hüseyin Çimşir'e düşüyor. 41 yaşındaki genç hoca da öğrencileriyle ağabey-kardeş gibi kurduğu yakın ilişkiyi kullanarak onları lig ve kupaya motive ediyor. Başarılı çalıştırıcı çok yakın oldukları iki hedefe de ulaşacaklarından emin.
BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ
Bordo-mavili kulübün teknik direktörü Hüseyin Çimşir ligde kalan 8 hafta ve Türkiye Kupası rövanşı öncesi takımla görüşmelerini sürdürüyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre, motivasyon konuşmaları yapan genç çalıştırıcı şunları söyledi: "Geride kalan haftalarda çok iyiydiniz. Ligde ve kupada hak ettiğimiz yerdeyiz. Birinde lideriz, diğerinde kupa yarı finalinin ilk maçını kazandık. Bu şehir, bu kulüp ve sizler bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz. Şimdi iki kupayı birden kazanma vakti. Bu kolay olmayacak ancak her zamanki gibi birlikte başaracağız"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı