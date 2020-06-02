Trabzonspor'dan Rojo atağı & Despotovic boşta

Cielosports bir başka iddiayı da gündeme taşıdı... Estudiantes'in Manchester United'dan kiraladığı stoper Marcos Rojo'nun, 30 Haziran'da İngiltere'ye döneceği yeni adresinin ise Trabzonspor olabileceği savunuldu. Öte yandan Rus kulübü FC Orenburg ise Trabzonspor'un da listesinde olan Sırp golcü Djordje Despotovic ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Cielosports bir başka iddiayı da gündeme taşıdı... Estudiantes'in Manchester United'dan kiraladığı stoper Marcos Rojo'nun, 30 Haziran'da İngiltere'ye döneceği yeni adresinin ise Trabzonspor olabileceği savunuldu. 30 yaşındaki Rojo'yu Manchester'dan isteyen takımlardan birisinin de bordo- mavili ekip olduğu belirtiliyor. Rus kulübü FC Orenburg ise Trabzonspor'un da listesinde olan Sırp golcü Djordje Despotovic ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.





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