02 Haziran 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Rojo atağı & Despotovic boşta

Rojo atağı & Despo boşta
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.06.2020

Cielosports bir başka iddiayı da gündeme taşıdı... Estudiantes'in Manchester United'dan kiraladığı stoper Marcos Rojo'nun, 'da İngiltere'ye döneceği yeni adresinin ise olabileceği savunuldu. Öte yandan Rus kulübü FC Orenburg ise Trabzonspor'un da listesinde olan Sırp golcü ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Cielosports bir başka iddiayı da gündeme taşıdı... Estudiantes'in Manchester United'dan kiraladığı stoper Marcos Rojo'nun, 'da İngiltere'ye döneceği yeni adresinin ise olabileceği savunuldu. 30 yaşındaki Rojo'yu Manchester'dan isteyen takımlardan birisinin de bordo- mavili ekip olduğu belirtiliyor. Rus kulübü FC Orenburg ise Trabzonspor'un da listesinde olan Sırp golcü ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.


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