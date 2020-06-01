01 Haziran 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Göztepe hazırlıkları devam etti

Trabzonspor'da Göztepe hazırlıkları devam etti
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

'de lider konumda bulunan , bir günlük aranın ardından 27. haftada ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını 'nde sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, gruplar halinde esneklik, kuvvet ve denge testlerinden geçti.

Bordo-mavili takım 2 Haziran Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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