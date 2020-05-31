Kaptan Sosa da kalmak istiyor

Başkan Ahmet Ağaoğlu, sözleşmesi biten Jose Sosa'nın da takımda kalmak istediğini açıkladı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, sözleşmesi biten Jose Sosa'nın da takımda kalmak istediğini açıkladı. "Onunla sürekli konuşuyoruz. Kaptanla aramızda finansal herhangi bir şey söz konusu değil" diyen Ağaoğlu, "Kendisinin karar vermek zorunda olduğu birkaç tane konu var. Kaptanımız bizimle devam etmek istiyor. Hakkındaki spekülasyonlara herhalde bu sözlerle nokta koymuş oluruz. Herkesin gönlü rahat olsun. Sosa bizim için sadece bir futbolcu değil" ifadelerini kullandı.

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