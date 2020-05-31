31 Mayıs 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Kaptan Sosa da kalmak istiyor

Kaptan Sosa da kalmak istiyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.05.2020

Başkan , sözleşmesi biten Jose Sosa'nın da takımda kalmak istediğini açıkladı.

Başkan , sözleşmesi biten Jose Sosa'nın da takımda kalmak istediğini açıkladı. "Onunla sürekli konuşuyoruz. Kaptanla aramızda finansal herhangi bir şey söz konusu değil" diyen Ağaoğlu, "Kendisinin karar vermek zorunda olduğu birkaç tane konu var. Kaptanımız bizimle devam etmek istiyor. Hakkındaki spekülasyonlara herhalde bu sözlerle nokta koymuş oluruz. Herkesin gönlü rahat olsun. Sosa bizim için sadece bir futbolcu değil" ifadelerini kullandı.

Başkan canlı yayında duyurdu! Trabzonspor'la 2 pazarlık daha haberin devamı

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