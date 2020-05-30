Kadir Dağlı: Trabzonspor ile iki futbolcumuz için daha görüşüyoruz

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, A Spor canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Transfere dair konuşan Dağlı, "Trabzonspor ile iki futbolcumuz hakkında daha görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

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