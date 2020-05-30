Yeni döneme yeni Trabzon! İşte 4 maddelik plan

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in 8 haftalık oyun planı netleşti. Bordo-mavili takımın son 8 maçta temel prensipleri; “Hızlı oyun, tam saha baskı, top kontrolü ile hırs ve inanç” olacak.

Trabzonspor kalan 8 hafta için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Adeta sezon başı kampı gerçekleştiren bordo-mavili ekipte, teknik direktör Hüseyin Çimşir 4 konunun üzerinde basa basa duruyor. Bunlar; hızlı oyun, tam saha baskı, top kontrolü ve hırs+inanç... Genç hoca, seyircisiz oynanacak son 8 maçta bu faktörlerin ön plana çıkacağını düşünüyor. Öğrencilerini Kovid-19 sonrası döneme hazırlıyor. Rekabeti artırmak için U19'dan çok sayıda oyuncu da A takıma dahil edildi.

İşte taraftarın karşısına çıkacak yeni Trabzonspor:



1- HIZLI OYUN

Bordo-mavililerin yapılan tüm çalışmalarda savunmadan başlayacak şekilde hızlı atak organizasyonları geliştirmeye çalıştığı gözlendi. Çimşir özellikle defans oyuncularından ve hatta kaleciden bu konuda daha fazla sorumluluk almasını istedi. Hücum oyuncuları da geriye gelerek topu daha hızlı şekilde ileriye taşımaları konusunda savunmaya yardım sağlayacak.

2- BASKILI FUTBOL

Hüseyin Çimşir'in oyun planlarından en önemlisi; baskılı futbol... Antrenmanlarda oyuncularından rakibe sürekli pres ve ikili sıkıştırma yapmalarını istiyor. "Baskı yaparsak, kazanma arzumuzu daha net bir şekilde rakibe hissettiririz" ifadelerini kullanıyor. Presi özellikle rakip sahada uygulamaya başlayacak olan bordo- mavililer, dinamik orta sahasıyla oyun üstünlüğünü ele geçirmeyi planlıyor.

3- TOPA SAHİP OL

Fırtına ligin kalan haftalarında topu daha fazla kontrol edecek. Bu sayede kendi oyun anlayışını rakibe kabullendirmeye çalışacak. Antrenmanlarda dar alanda isabetli pas ve top kaptırmama çalışmaları uygulandı. Çimşir, tekniği yüksek oyunculardan da daha fazla sorumluluk almaları ve atak organizasyonlarını şekillendirmeleri talimatını verdi

4- HIRS VE İNANÇ

Kalan 8 hafta için Trabzonspor'da anahtar+kilit kelimeler ise "Hırs ve inanç" olarak belirlendi. Çimşir her fırsatta şampiyonluğun yolunun bu iki kelimenin sahaya yansımasından geçtiğini anlatıyor. Antrenmanlarda oyuncuların hırsı fazlasıyla ön plana çıkmış durumda. Formayı garantilemek isteyen ve kaptırmamaya çalışanların arzusu teknik heyetin en önemli güvencesi.

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