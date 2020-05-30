30 Mayıs 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Çift mesaiye devam

Çift mesaiye devam
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 30.05.2020

Süper Lig için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren lider , dün de çift idman yaptı. Antrenmanlarda oyuncuların neşesi ve hırsı dikkat çekti.

Bordo-mavililer dün de çift idman yaptı. Hüseyin Çimşir yönetiminde 'nde sabah yapılan çalışmada futbolcular sprint ve dayanıklılık oyunları oynadı. Oyuncuların neşesi ve hırsı dikkat çekti. Akşam gerçekleştirilen taktik antrenmanla gün noktalandı.
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