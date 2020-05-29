Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı
Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'in ilk 26 haftasını 53 puanla lider olarak geçen Trabzonspor, sosyal medya hesabından "Biz gönüllerde biriz Biz gönüllerde biriz. Bordo-Mavi sevdalıları #SekizinciŞampiyonluk yolunda hep birlikteyiz!'' notunu düşerek şampiyonluk paylaşımında bulundu.
Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı geldi. Yeni tip corona virüsü nedeniyle ertelenen liglerin 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasının ardından hazırlıklarına hız veren bordo-mavili takım lider durumda olduğu puan tablosundaki yerini sezon sonuna kadar korumayı hedefliyor. Karadeniz fırtınası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda lider durumda olduklarını hatırlatarak, ''Biz 26. hafta itibarıyla şampiyonluk yolunda lider takımız. Biz gönüllerde biriz. Bordo-Mavi sevdalıları #SekizinciŞampiyonluk yolunda hep birlikteyiz!'' notunu düştü.
İşte o paylaşım:
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