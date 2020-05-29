29 Mayıs 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı

Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 Giriş Tarihi: 29.05.2020

Corona virüsü nedeniyle ara verilen 'in ilk 26 haftasını 53 puanla lider olarak geçen , hesabından "Biz gönüllerde biriz Biz gönüllerde biriz. Bordo-Mavi sevdalıları # yolunda hep birlikteyiz!'' notunu düşerek şampiyonluk paylaşımında bulundu.

'dan şampiyonluk paylaşımı geldi. Yeni tip corona virüsü nedeniyle ertelenen liglerin 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasının ardından hazırlıklarına hız veren bordo-mavili takım lider durumda olduğu puan tablosundaki yerini sezon sonuna kadar korumayı hedefliyor. fırtınası hesabından yaptığı paylaşımda lider durumda olduklarını hatırlatarak, ''Biz 26. hafta itibarıyla şampiyonluk yolunda lider takımız. Biz gönüllerde biriz. Bordo-Mavi sevdalıları # yolunda hep birlikteyiz!'' notunu düştü.

İşte o paylaşım:

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