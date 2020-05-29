29 Mayıs 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Trabzonspor'dan Sörloth atağı

Yönetim, bonservisini alacağı yıldız ismin ücretini iyileştirip kontrattaki serbest kalma bedelini 15 milyondan 30 milyon euro'ya çıkarmayı planlıyor.

Giriş Tarihi: 29.05.2020 01:56 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 06:40
ABONE OL
  • 1
  • 17
Trabzonspor'dan Sörloth atağı

Trabzonspor'un Norveç'li yıldızı Alexander Sörloth için transfer savaşı sürüyor... Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan 2 yıllığına kiralanan golcü futbolcu, attığı gollerle Fırtına'yı sırtlayan isim olmuştu.

  • 2
  • 17
Trabzonspor'dan Sörloth atağı

Süper Lig'de takımının zirvede yer almasında büyük pay sahibi olan yıldız futbolcu transfer gündemini de oldukça meşgul etmeye başlamıştı.

  • 3
  • 17
Trabzonspor'dan Sörloth atağı

Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu için İspanyol devi Real Madrid ve Atletico Madrid, Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İtalya Serie A takımlarından da Napoli'nin girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

  • 4
  • 17
Trabzonspor'dan Sörloth atağı

Norveçli futbolcu da bu transfer dedikodularının ardından açıklamada bulunmuştu.

  • 5
  • 17
Trabzonspor'dan Sörloth atağı

Sörloth açıklamasında, "Transfer görüşmelerini sezon sonuna bırakalım. Önceliğim Trabzonspor'la şampiyon olmak. Bunu başardığım takdirde çok daha iyi teklifler alacağımı biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör