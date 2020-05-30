30 Mayıs 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

İmzalar arka arkaya gelecek

İmzalar arka arkaya gelecek
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 30.05.2020

Sözleşmesi bitecek olan oyuncular ile görüşmeler olumlu yönde devam ediyor. Sosa, Novak, Pereira ve Hosseini'nin menajerlerine yeni teklifler iletmeye hazırlanan bordo-mavili yönetim, bu dört ismi takımda tutmak istiyor.

Sözleşmesi bitecek olan oyuncular ile görüşmeler olumlu yönde devam ediyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nın Trabzon'a gelmesiyle hız kazanan trafikte ilk olarak kaptan Jose Sosa'ya yapılan teklifin bonuslarla 2.2 milyon euro seviyesine yükseltildiği haberleri gelmişti. Filip Novak, Joao Pereira ve Hosseini'nin menajerlerine de yeni teklifler iletilecek. Dört oyuncunun da takımda tutulması planlanıyor. Ndiaye için ise Stoke City'nin tutumuna göre hareket edilecek.

Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı haberin devamı

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