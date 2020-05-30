30 Mayıs 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Masharipov şok etti

Masharipov şok etti
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.05.2020

Transferde gündeme gelen isimlerden biri de Şota'nın çalıştırdığı Özbek takımı Pakhtakor'da forma giyen Jaloliddin Masharipov'du. Ancak bordo-mavili yöneticiler, 6 milyon euroluk bonservis bedeli talep edilince transferden vazgeçti.

Transferde gündeme gelen isimlerden biri de Şota'nın çalıştırdığı Özbek takımı Pakhtakor'da forma giyen Jaloliddin Masharipov'du. Ancak bordo-mavili yöneticiler, durumunu sordukları sol kanat için Pakhtakor kapıyı 6 milyon euro'dan açınca bu transferi rafa kaldırdı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
İmzalar arka arkaya gelecek İmzalar arka arkaya gelecek
Salgında 5 transfer! Salgında 5 transfer!
Çift mesaiye devam Çift mesaiye devam
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör