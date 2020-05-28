Ahmet Ağaoğlu kamp kurdu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takıma destek olmak için lig sona erene kadar Trabzon’da kalma kararı aldı. Antrenmanlara da katılan Ağaoğlu, teknik heyet ve futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu önceki gün Trabzon'a gelmişti. Ağaoğlu, teknik heyet ve futbolcularla bir görüşme gerçekleştirdi. Antrenmanların nasıl geçtiğiyle ilgili Hüseyin Çimşir'den bilgi alan Ağaoğlu, "Size güveniyoruz. Kaldığımız yerden devam edip şampiyon olacağınıza inancımız tam" diyerek moral verdi. Lig sona erene dek kentte kalma kararı alan başkan bu sürede sık sık teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelerek, takımın motivasyonunu arttırmayı hedefliyor.

GÖRÜŞMELERE BAŞLIYOR

Başkanın gündemindeki diğer konu ise iç transfer... Artan transfer haberleri sonrası takımdaki oyuncuların gelecek kaygısını gidermeyi hedefleyen Ahmet Ağaoğlu, sözleşmesi bitecek olan kaptan Sosa, Novak, Hosseini ve Pereira ile tek tek görüşecek. Bu görüşmelerde oyuncuların kafalarındaki soru işaretlerini kaldırmayı hedefleyen başkan, böylelikle yeniden başlayacak lig öncesi takımdaki sıkıntıları çözmeyi amaçlıyor.

DİĞER