Balıkesirspor'dan Trabzonspor'a bir transfer daha! Anlaşma sağlandı

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzonspor'un Balıkesirspor'dan transfer ettiği Rahmi Anıl Başaran'ın yanı sıra takım arkadaşı Aly Malle ile de büyük ölçüde anlaşma sağladığını açıkladı.

ABONE OL