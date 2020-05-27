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Balıkesirspor'dan Trabzonspor'a bir transfer daha! Anlaşma sağlandı

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Trabzonspor'un Balıkesirspor'dan transfer ettiği Rahmi Anıl Başaran'ın yanı sıra takım arkadaşı Aly Malle ile de büyük ölçüde anlaşma sağladığını açıkladı.
27.05.2020
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