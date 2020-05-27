Trabzonspor'un yeni transferi Rahmi Anıl Başaran kimdir? Kaç yaşında? Oynadığı pozisyon ne?

Süper Lig'de fırtına gibi esen Trabzonspor gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Lider durumda bulunan Trabzonspor, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Balıkesirsporlu Rahmi Anıl Başaran'ı transfer etti. Peki, Rahmi Anıl Başaran kimdir? Rahmi Anıl Başaran kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç? Hangi mevkide oynuyor? Detaylar haberimizde.

Trabzonspor gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başladıç TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da oynayan ve performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Rahmi Anıl Başaran 2 milyon lira karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu. Trabzonspor Balıkesirspor'a sonraki satıştan %10 pay ve 1 milyon TL'lik gol bonusu verecek.

RAHMİ ANIL BAŞARAN KİMDİR?

Genç futbolcu Rahmi Anıl Başaran 27 Mart 2000 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Rahmi Anıl Başaran, Fenerbahçe ve Balıkesirspor altyapılarında forma giydi. 2017 yılında Balıkesirspor ile profesyonel futbola başladı. Bu sezon düzenli olarak forma şansı bulan genç futbolcu 27 maçta bin 947 dakika görev aldı. Forvet pozisyonunda oynayan Rahmi Anıl Başaran, 7 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekti.

MİLLİ TAKIMDA DA OYNADI

Türkiye U20 Milli Takımı'nda da oynayan 20 yaşındaki Rahmi Anıl Başaran, milli formayla çıktığı 1 maçta gol ve asist yapamadı. Rahmi Anıl Başaran'ın güncel piyasa değeri 500 bin Euro civarında. Genel olarak forvet oynayan Rahmi Anıl, forvetin yanı sıra iki kanatta da oynayabiliyor. Anıl Başaran'ın Balıkesir ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yıl sezon sonunda sona erecekti.

RAHMİ ANIL BAŞARAN'IN BOYU KAÇ?

Trabzonspor'un yeni transferi Rahmi Anıl Başaran 180 cm boyundadır.

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