Ndiaye dünden razı

Trabzonspor'un Stoke City'den satın alma opsiyonu ile kiraladığı Ndiaye'nin, menajeri aracılığıyla yönetimle görüşerek, sezon sona erdikten sonra da takımda kalma isteğini dile getirdiği öğrenildi.

Trabzonspor'un Stoke City'den satın alma opsiyonu ile kiraladığı Ndiaye'nin, menajeri aracılığıyla yönetimle görüşerek, sezon sona erdikten sonra da takımda kalma isteğini dile getirdiği öğrenildi. Ancak 29 yaşındaki futbolcunun bonuslarla birlikte 8 milyon euro'ya yaklaşan satın alma opsiyonu yüzünden bu transferin gerçekleşme ihtimali düşük. Bordo-mavili yönetimin, Senegalli orta sahadan, İngiliz kulübüyle bizzat kendisinin görüşerek bu rakamı aşağıya çekmek için pazarlık yapmasını talep ettiği öğrenildi.

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