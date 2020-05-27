Ahmet Ağaoğlu: En iyisi biziz
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, corona virüsü sürecinde kulüp olarak en büyük avantajlarının iki yıl önce başlattıkları yeniden yapılanma süreci olduğunu söyledi.
Trabzonspor olarak bir süredir zaten kendi ekonomik krizlerinin üstesinden gelmeye çalıştıklarını söyleyen Ağaoğlu, "İki yıldır attığımız tüm adımların hareket alanını kısıtlı bütçemiz belirliyordu. Bu anlamda öz kaynaklar en doğru seçenekti. Biz kendi kendine yeterli bir ekonomik ve sportif düzen oluşturabilmek için zaten altyapımıza yönelmiştik" dedi. Ağaoğlu, şu anda şartlar içinde en şanslı kulübün Trabzonspor olduğunun da altını çizerken, "Bakın, şimdi herkes içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlar ve dış mecburiyetlerden ötürü kendine kendine yetebilmenin yollarını arıyor" ifadesini kullandı.
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