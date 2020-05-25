25 Mayıs 2020, Pazartesi

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Beşiktaş transfer etmek istiyordu! Trabzonspor kaptı

Transfer çalışmalarına son gaz devam eden Beşiktaş ve Trabzonspor, gündemine flaş bir ismi almıştı. Beşiktaş'ın çok istediği futbolcuda transfer düellosunu kazanan ise bordo-mavililer oldu. Fırtına'nın bu transferi takas yöntemiyle gerçekleştireceği ifade edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 15:11 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 15:11
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Beşiktaş transfer etmek istiyordu! Trabzonspor kaptı

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da birçok oyuncu gündeme gelmeye devam ediyor.

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Beşiktaş transfer etmek istiyordu! Trabzonspor kaptı

Takımın yıldız futbolcuları Jose Sosa ve Novak'la yeni kontrat konusunda görüşmelerine devam eden bordo-mavililer listedeki yıldızlar için düğmeye bastı.

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Beşiktaş transfer etmek istiyordu! Trabzonspor kaptı

Kanat rotasyonuna takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un yıldız futbolcunun kulübüyle temasa geçtiği öğrenildi.

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Beşiktaş transfer etmek istiyordu! Trabzonspor kaptı

Fırtına'nın ezeli rakibi Beşiktaş'ın da transfer gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcuyu takas yöntemiyle kadrosuna katacağı ortaya çıktı. İşte transferin detayları...


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Beşiktaş transfer etmek istiyordu! Trabzonspor kaptı

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord forması giyen Luciano Narsingh'in Süper Lig'de lider durumda yer alan Trabzonspor'a transfer olacağı iddia edildi.

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