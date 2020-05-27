27 Mayıs 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Despotovic Trabzonspor'a koşuyor

Despotovic Fırtına'ya koşuyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.05.2020

Lider Trabzonspor'un Djordje Despotovic ile ilgilendiği öne sürülmüştü. Sözleşmesinin bittiği kulübü Orenburg'a "Her şey için teşekkürler Orenburg. Her zaman kalbimde olacaksın" mesajıyla veda eden 28 yaşındaki futbolcu ile ilgili Rus basını "Trabzonspor'a gidebilir" haberleri yaptı

Lider Trabzonspor'un Djordje Despotovic ile ilgilendiği öne sürülmüştü. Sözleşmesinin bittiği kulübü Orenburg'a "Her şey için teşekkürler Orenburg. Her zaman kalbimde olacaksın" mesajıyla veda eden 28 yaşındaki futbolcu ile ilgili Rus basını "Trabzonspor'a gidebilir" haberleri yaptı. Haberde, "Despotovic ile Rostov, CSKA Moskova ve Trabzonspor ile ilgileniyor. Futbolcu yıllık 1 milyon euro istiyor. Bu nedenle Türk ekibine yakın" yorumları yapıldı.

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