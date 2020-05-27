Trabzonspor'a Edgar Le piyangosu

Bordo-mavililer, Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferinde Fransız ekibinden kadrosuna kattığı Edgar Le'yi Feyenoord'a kiralamıştı. Hollanda kulübü, 26 yaşındaki Portekizli stoperi bir yıl daha kiralamak istiyor. Ancak Yunan ekibi Olympiakos'un, Le'yi bonservisiyle almaya hazır olduğu kaydedildi.

Bordo-mavililer, Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferinde Fransız ekibinden kadrosuna kattığı Edgar Le'yi Feyenoord'a kiralamıştı. Hollanda kulübü, 26 yaşındaki Portekizli stoperi bir yıl daha kiralamak istiyor. Ancak Yunan ekibi Olympiakos'un, Le'yi bonservisiyle almaya hazır olduğu kaydedildi. Feyenoord Sportif Direktörü Arnesen, "Biz Edgar'dan memnunuz ve bir yıl daha kiralamayı planlıyoruz. Ancak Trabzonspor onu satmak isterse işimiz zorlaşacak" dedi. Le, bu sezon Feyenoord formasıyla toplamda 21 karşılaşmaya çıkarken, bin 631 dakika sahada kaldı.

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