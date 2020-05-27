27 Mayıs 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Edgar Le piyangosu

Trabzonspor'a Edgar Le piyangosu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.05.2020

Bordo-mavililer, 'nın Lille'e transferinde Fransız ekibinden kadrosuna kattığı 'yi Feyenoord'a kiralamıştı. kulübü, 26 yaşındaki Portekizli stoperi bir yıl daha kiralamak istiyor. Ancak Yunan ekibi 'un, Le'yi bonservisiyle almaya hazır olduğu kaydedildi.

Bordo-mavililer, 'nın Lille'e transferinde Fransız ekibinden kadrosuna kattığı 'yi Feyenoord'a kiralamıştı. kulübü, 26 yaşındaki Portekizli stoperi bir yıl daha kiralamak istiyor. Ancak Yunan ekibi 'un, Le'yi bonservisiyle almaya hazır olduğu kaydedildi. Feyenoord Sportif Direktörü Arnesen, "Biz Edgar'dan memnunuz ve bir yıl daha kiralamayı planlıyoruz. Ancak onu satmak isterse işimiz zorlaşacak" dedi. Le, bu sezon Feyenoord formasıyla toplamda 21 karşılaşmaya çıkarken, bin 631 dakika sahada kaldı.

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