26 Mayıs 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'in doğum günü kutlandı

Hüseyin Çimşir'in doğum günü kutlandı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 26.05.2020

'de lider durumda bulunan , 'nde çalışmalarını sürdürürken, antrenman öncesi 'e sürpriz düzenlendi.

'nde , yönetiminde yapılan antrenmanda hız ve dayanıklılık oyunları oynandı. Antrenman öncesinde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir için kutlaması gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da katılımıyla gerçekleşen kutlamada

Ağaoğlu ve futbolcular, Çimşir'e yeni yaşında mutluluk diledi.

, hazırlıklarına 27 Mayıs Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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