06 Haziran 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu Serkan Asan ve Kerem Baykuş'u ziyaret etti

Ağaoğlu'ndan genç futbolculara ziyaret
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.06.2020

Başkanı , genç futbolcular Serkan Asan ve Kerem Baykuş'u ziyaret etti. İki oyuncuyla birlikte Haçka Yaylası'nda yemek yiyen Ağaoğlu, "Bizim her şeyimiz organik. Yemeğimiz de organik, futbolcumuz da organik, sevgimiz ve samimiyetimiz de organik. Burada biz bizeyiz, yanyanayız ve çok mutluyuz." dedi.

Başkanı , genç futbolcular Serkan Asan ve Kerem Baykuş'u ziyaret etti.

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve Futbol Şube Sorumlumuz Özer Bayraktar bugün genç oyuncularımız Serkan Asan ve Kerem Baykuş'un misafiri oldu. Düzköy'e bağlı Haçka Yaylası'na giden Başkanımız, burada Serkan Asan ve Kerem Baykuş'un aileleriyle vakit geçirdi.

Asan ve Baykuş ailelerine misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, "Bugün genç kardeşlerimizin daveti üzerine Haçka Yaylası'na geldik. Serkan Asan'ın ve Kerem Baykuş'un ailelerinin bizim için hazırladığı muhteşem yemeklerden yedik. Mısır ekmeği, kuymak, köy yoğurdu ve daha birçok organik lezzetten tattık. Bizim her şeyimiz organik. Yemeğimiz de organik, futbolcumuz da organik, sevgimiz ve samimiyetimiz de organik. Burada biz bizeyiz, yanyanayız ve çok mutluyuz. Onlara bu misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'ya transfer piyangosu! 30 milyon euro Fırtına'ya transfer piyangosu! 30 milyon euro
Trabzonspor CAS için yol haritasını belirledi! Trabzonspor CAS için yol haritasını belirledi!
Sörloth hazır Sörloth hazır
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör