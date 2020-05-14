14 Mayıs 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Takıma inancımız tam

Takıma inancımız tam
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

Antrenmanlara yeniden başlayan 'da oyuncuların hırs+neşesi ve son Covid-19 testlerinin de negatif çıkması yönetimin keyfini yerine getirdi.

Antrenmanlara yeniden başlayan 'da oyuncuların hırs+neşesi ve son Covid-19 testlerinin de negatif çıkması yönetimin keyfini yerine getirdi. Teknik heyetle sürekli irtibat halinde olan başkan Ahmet , Hüseyin Çimşir'in, "Biz hazırız ve nerede kaldıysak oradan devam edeceğiz" raporu üzerine moral buldu. Ağaoğlu, liglerin başlamasıyla ilgili yapılan tartışmalarla ilgilenmediklerini ifade ederek, "Kimsenin ne söylediği umurumuzda değil. Takımımıza güveniyoruz ve inanıyoruz. Alınacak karara uyacağız" diye konuştu.
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