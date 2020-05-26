26 Mayıs 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Trabzonspor idmanında dikkat çeken o kare! Jose Sosa...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig'in 12 Haziran'da tekrar başlatılacağının duyrulmasından sonra Trabzonspor çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavili kulübün sabah antrenmanında kaptan Jose Sosa'nın görüntüsü ise dikkat çekti. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 14:14
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Trabzonspor idmanında dikkat çeken o kare! Jose Sosa...

Trabzonspor, 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig öncesi çalışmalarını sürdürdü.

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Trabzonspor idmanında dikkat çeken o kare! Jose Sosa...

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

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Trabzonspor idmanında dikkat çeken o kare! Jose Sosa...

Bordo-mavili takımın yıldız futbolcusu Jose Sosa'nın idmandaki görüntüsü dikkat çekti.

İşte Trabzonspor idmanından kareler...

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Trabzonspor idmanında dikkat çeken o kare! Jose Sosa...
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Trabzonspor idmanında dikkat çeken o kare! Jose Sosa...
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