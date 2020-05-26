Trabzonspor idmanında dikkat çeken o kare! Jose Sosa...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig'in 12 Haziran'da tekrar başlatılacağının duyrulmasından sonra Trabzonspor çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavili kulübün sabah antrenmanında kaptan Jose Sosa'nın görüntüsü ise dikkat çekti. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi: 26.05.2020 14:14 ABONE OL