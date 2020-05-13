13 Mayıs 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Tüm testler negatif

Tüm testler negatif
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.05.2020

Trabzonspor'da korkulan olmadı. Bordomavili kulüp, önceki gün yapılan corona virüsü teslerinde kimsede pozitif sonuç çıkmadığını duyurdu.

Trabzonspor'da korkulan olmadı. Bordomavili kulüp, önceki gün yapılan corona virüsü teslerinde kimsede pozitif sonuç çıkmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan COVID-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.
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