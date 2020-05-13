Tüm testler negatif

Trabzonspor'da korkulan olmadı. Bordomavili kulüp, önceki gün yapılan corona virüsü teslerinde kimsede pozitif sonuç çıkmadığını duyurdu.

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Trabzonspor'dakorkulan olmadı. Bordomavili kulüp, önceki gün yapılan corona virüsü teslerinde kimsede pozitif sonuç çıkmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan COVID-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.