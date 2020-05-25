Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Transfer çalışmalarına son gaz devam eden Beşiktaş ve Trabzonspor, gündemine flaş bir ismi almıştı. Beşiktaş'ın çok istediği futbolcuda transfer düellosunu kazanan ise bordo-mavililer oldu. Fırtına'nın bu transferi takas yöntemiyle gerçekleştireceği ifade edildi. İşte detaylar...