25 Mayıs 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.05.2020

'in ilk 26 haftasında topladığı 53 puanla lider durumda bulunan , 'nde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'ndeki antrenmanda, futbolcular kuvvet çalışması yaptı.

Antrenmanı, Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile kulübün futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar da izledi.

Bordo-mavili takım, 26 Mayıs Salı günü yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.


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