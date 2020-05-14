14 Mayıs 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Uğurcan Çakır'a büyük onur
Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır'la ilgili birçok Avrupa kulübü devreye girmişti. World Soccer dergisi de milli kaleciyi transfer döneminin 100 gözde futbolcusu arasında gösterdi.
Dünyaca ünlü World Soccer dergisi mayıs ayı sayısında transfer döneminin 100 gözde futbolcusunu belirledi.
Listede Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır da yer aldı. Listede Brezilyalı Neymar başta olmak üzere birçok süper yıldız bulunuyor.
2 kez A Milli Takım forması giyen 24 yaşındaki Uğurcan için "İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yanı sıra Avrupa kulüplerinin de radarında" ifadesi kullanıldı. Uğurcan'ın Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde