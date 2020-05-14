14 Mayıs 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır'a büyük onur

Uğurcan’a büyük onur
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

'un genç kalecisi Uğurcan Çakır'la ilgili birçok Avrupa kulübü devreye girmişti. World Soccer dergisi de milli kaleciyi transfer döneminin 100 gözde futbolcusu arasında gösterdi.

Dünyaca ünlü World Soccer dergisi mayıs ayı sayısında transfer döneminin 100 gözde futbolcusunu belirledi.

Listede 'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır da yer aldı. Listede Brezilyalı Neymar başta olmak üzere birçok süper yıldız bulunuyor.

2 kez A Milli Takım forması giyen 24 yaşındaki Uğurcan için "İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yanı sıra Avrupa kulüplerinin de radarında" ifadesi kullanıldı. Uğurcan'ın Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Trabzonspor'da iki imza birden! haberin devamı

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