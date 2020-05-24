24 Mayıs 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un yabancılarından Ramazan Bayramı mesajı

Trabzonspor'un yabancılarından bayram mesajı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.05.2020

ekiplerinden 'un yabancı futbolcular, hesaplarından Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayınladılar.

'da takım kaptanı olmak üzere yabancı oyuncular 'nin Ramazan Bayramını kutladı. Bordo-mavili kulübün kendi hesabından ' Mübarek olsun' mesajını paylaşırken, ekibinin oyuncuları ise kendilerine ait sosyal medya hesaplarından bayram tebrikleri için paylaşımlarda bulundular. Trabzonspor'un Brezilyalı yıldızı Guilherme ise cami fotoğrafına "Hayırlı Bayramlar" yazdı.

İşte o paylaşımlar:



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