Trabzonspor'un yabancılarından Ramazan Bayramı mesajı

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un yabancı futbolcular, sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayınladılar.

Trabzonspor'da takım kaptanı Jose Sosa olmak üzere yabancı oyuncular Türkiye'nin Ramazan Bayramını kutladı. Bordo-mavili kulübün kendi sosyal medya hesabından 'Ramazan Bayramınız Mübarek olsun' mesajını paylaşırken, Karadeniz ekibinin oyuncuları ise kendilerine ait sosyal medya hesaplarından bayram tebrikleri için paylaşımlarda bulundular. Trabzonspor'un Brezilyalı yıldızı Guilherme ise cami fotoğrafına "Hayırlı Bayramlar" yazdı.

İşte o paylaşımlar:









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