13 Mayıs 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Malİ açıdan en iyisi Trabzonspor

Malİ açıdan en iyisi Trabzonspor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 13.05.2020

'da () hisseleri işlem gören 4 büyük kulübün 9 aylık finansal raporları açıklandı.

'da () hisseleri işlem gören 4 büyük kulübün 9 aylık finansal raporları açıklandı. Buna göre durumu ekonomik açıdan en iyi olan kulüp oldu. Ajansspor'un derlediği habere göre ikinci sırada ise Galatasaray bulunuyor. Beşiktaş açısından tehlike çanları çalıyor. F.Bahçe'nin ise zararı azalsa da bitmiyor.

KULÜPLERİN 9 AYLIK FİNANSAL TABLOSU

Trabzonspor 23 milyon TL kar
Galatasaray 3.9 milyon TL kar
Fenerbahçe 36 milyon TL zarar
Beşiktaş 246 milyon TL zarar

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