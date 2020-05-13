Malİ açıdan en iyisi Trabzonspor

Borsa İstanbul'da (BİST) hisseleri işlem gören 4 büyük kulübün 9 aylık finansal raporları açıklandı.

Borsa İstanbul'da (BİST) hisseleri işlem gören 4 büyük kulübün 9 aylık finansal raporları açıklandı. Buna göre durumu ekonomik açıdan en iyi olan kulüp Trabzonspor oldu. Ajansspor'un derlediği habere göre ikinci sırada ise Galatasaray bulunuyor. Beşiktaş açısından tehlike çanları çalıyor. F.Bahçe'nin ise zararı azalsa da bitmiyor.

KULÜPLERİN 9 AYLIK FİNANSAL TABLOSU

Trabzonspor 23 milyon TL kar

Galatasaray 3.9 milyon TL kar

Fenerbahçe 36 milyon TL zarar

Beşiktaş 246 milyon TL zarar

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